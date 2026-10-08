Децентрализация на производството, както и повече на брой, но по-малки групи за разпространение на фентанил. Това отчетоха от МВР след последните акции срещу наркоразпространението у нас. По данни на разследващите на улицата цената на грам от този тип дрога достига до около 30 - 40 евро.

След като в началото на август ГДБОП разби в София най-голямата лаборатория за производство и разпространение на фентанил у нас, наркоиндустрията вече се преструктурира, отчетоха от МВР.

Задържаха жена с над 80 грама фентанил в хотел в София

„Разпространението на фентанил придоби един малко по-спорадичен характер, не толкова централизиран. Разпространението се извършва на по-малки количества и все още нямаме локализирани места, откъдето се произвеждат по-големи такива“, коментира началникът на сектор „Наркотици“ в ГДНП главен инспектор Калин Рачев.

Хероинът отстъпва мястото си на фентанила при разпространението на дрога у нас, сочат още данните на МВР.

Държането и пласирането на фентанил са по-лесни в сравнение с останалите видове дрога, тъй като количествата са значително по-малки. Тази седмица в София съдът е оставил в ареста жена, която е била задържана с 80 грама фентанил.

Полицията в Пловдив иззе половин килограм фентанил

„Това е ежедневна работа по отношение на борбата с фентанила. Колегите полагат усилия, които стигат до обвинения, доколкото са събрани доказателства и се надявам и занапред това да продължи“, заяви говорителят на СГП Николай Николаев.

Марихуаната също е на челните места на разпространяваната и употребяваната дрога. Четирима души са в ареста, след като във вторник са заловени с малко над 9 кг. „Задържаното количество вещество е с високо качество. На 6-ти се осуети сделката и се предотврати по-нататъшното разпространение на територията на страната“, посочи зам.-директорът на ГДНП старши комисар Димитър Андонов.

По цени на едро задържаният наркотик е на стойност около 70 хил. евро. На улицата може да достигне и до 100 хил. евро, пресмятат разследващите.