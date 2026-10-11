Едно пътуване, в което Африка среща Средиземноморието. Страна на древни цивилизации, безкрайни пясъци, тюркоазено море и градове, в които времето сякаш е спряло.

Тунис e място, където римски руини разказват история на хиляди години, тесните улички на медините крият безброй истории, а пустинята започва там, където свършва хоризонтът.

От бреговете на Средиземно море до портите на Сахара – едно пътуване през цветовете, вкусовете и контрастите на Северна Африка. В поредното приключение влиза екипът на NOVA и Explorers Club Bulgaria. В земята на бербери, финикийци, римляни и араби ни очакват множество премеждия – от пясъците на Сахара до съвременните градове, които още носят белезите на Арабската пролет.

„Тунис е изключително интересно място. Но има някои неща, които няма как европеецът да не забележи. На първо място, тук живеят изключително чисти хора, но това е характерно предимно за техния дом. Навън – трябва да кажа, че за нас, европейците, е малко странно всичко да се изхвърля по улиците”, обяснява проф. Климент Найденов.

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В крайбрежния град Сус тръгваме на истинска експедиция из така наречената медина, което представлява старата част на града. В старите градове на Тунис денят започва рано. Вратите на малките магазинчета се отварят една след друга, търговците подреждат стоката си, а по улиците вече се усещат ароматите на подправки, кафе и прясно приготвена храна.

Медината е мястото, където всекидневният живот и историята вървят ръка за ръка. Зад старите фасади има работилници, малки кафенета и магазини, в които местните майстори продължават да създават керамика, текстил и традиционни изделия. Много често се виждат хора, седнали на кафе на улицата, които разговарят помежду си – така нареченият теферич. Това е и най-удобното място за пазар.

Артериите на градовете в Тунис представляват лабиринт от много тесни улички, в които човек направо се изкушава да влезе. Въпросът обаче е дали впоследствие ще може да намери пътя обратно. На повечето магазини няма да видите фиксирана цена – тя се определя само по договаряне.

Един от най-добрите начини да усетиш духа на едно място е да опиташ от местните деликатеси. Но не в ресторантите, а от сергиите, които предлагат различни по вид сладкиши и типичната за Тунис халва.

Едни от най-важните места тук са кафенетата. Всеки задължително трябва да седне на кафе поне веднъж на ден, за да чуе клюките в квартала и да си поговори със съседите. Това създава силно чувство за общност у тунизийците, като прави впечатление, че в кафенетата се събират основно мъже.

„Медината на Сус е създадена през 800-та година след Христа. Тя е един от най-запазените символи на арабското военно и строително изкуство в Северна Африка”, обяснява проф. Найденов.

Характерно за Тунис е, че градовете по крайбрежието са икономически по-добре развити, отколкото тези във вътрешността на страната и близките до Сахара. Това, което прави впечатление, са големите, красиви хотели, които обаче са изоставени и не функционират от поне 10 години. Те всъщност са истински паметник на Арабската пролет, защото са били собственост на върхушката около втория президент – Зин ал Абидин бен Али , който избяга от страната през 2011 година.

„След управлението на втория президент, който поема страната след Хабиб Бургива, след малко повече от 20 години диктатура. Арабската революция в Тунис започна в края на 2010 година. Може би си спомняте събитията – млад тунизиец беше рекетиран от властта и се самозапали в знак на протест. Това породи спонтанна вълна от недоволство и доведе до свалянето от власт на Бен Али. Голяма част от приближените му успяха да избягат с него, но някои бяха вкарани в затвора. Голяма част от сградите, които принадлежаха на тези личности, всъщност останаха с неустановен статут и в момента пустеят. Евентуално проблемът ще се реши в бъдеще, но кога – няма как да знаем", казва Даниела Красимирова.

От белезите на близкото минало се прехвърляме към корените на арабската култура. А в нея основна роля имат танците.

Канени сме на кабаре, където под звуците на традиционната музика оживява една история, разказвана от векове – историята на Шехерезада и цар Шахрияр, владетелят всяка нощ изслушва нова приказка, а с настъпването на утрото очаква нейния край. Но Шехерезада превръща разказа в своя сила. Всяка следваща нощ тя оставя историята недовършена, за да има причина да продължи и на следващия ден.

Тази древна приказка оживява и в танца – чрез движенията на тялото, ритъма на музиката и пъстрите костюми. Танцьорите пресъздават не просто любов, власт и съблазън, а игра между разказвача и слушателя, между любопитството и очакването. И докато музиката звучи, Шехерезада отново започва своя разказ, но в малко по-съвременен вид.

