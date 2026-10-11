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„Гняв” по Стивън Кинг в Театър Българска армия
Колко далеч може да стигне човек, когато никой не е разбрал неговата болка и кога насилието успява да подчини действията на едно момче? На тези въпроси отговор търси новата постановка на Театър Българска Армия.
Стивън Кинг и неговия „Гняв“ оживяват на сцената, а сюжетът звучи така все едно е изваден от новинарската емисия.Редактор: Ина Григорова
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