Колко далеч може да стигне човек, когато никой не е разбрал неговата болка и кога насилието успява да подчини действията на едно момче? На тези въпроси отговор търси новата постановка на Театър Българска Армия.

Стивън Кинг и неговия „Гняв“ оживяват на сцената, а сюжетът звучи така все едно е изваден от новинарската емисия.

Редактор: Ина Григорова