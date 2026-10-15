Как военните конфликти и несигурността в Черно море се отразяват на суровините и хранителните продукти у нас? Темата коментира в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS изпълнителният директор на Софийската стокова борса Васил Симов.

Пазарът на зърно

Симов заяви, че производителите тази година са имали добра реколта, но проблемът е дали ще могат да изнасят.

„Нуждите на страната са доста по-малки, отколкото е реколтата”, обясни той. И даде пример – предишни години реколтата от пшеница е била 4-5-6 милиона тона, а тази година – 7 милиона тона. Производителите трябва да изнесат около 2/3 от продукцията си. Износът става по море. Заради военните действия в Черно море обаче много кораби отказвали курсове до България, Румъния, Грузия, Турция.

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Симов обясни, че предишни години цената на пшеницата е вървяла от 220 до 240 долара на тон. Последвал е спад на износа. „Последните котировки са 224 долара на тон”, каза Симов.

„Ако продължат военните действия и корабите се въздържат от влизане в Черно море, цената ще продължи да пада. Това е проблем за зърнопроизводителите, а и за държавния бюджет. В момента от износа на зърно не може да се очаква този приход, който по принцип е заложен”, каза Симов.

Цените на пшеницата на двете най-големи борси в света - CME в САЩ и Euronext в Европа.

„За една година виждаме едно повишаване на цената в рамките на 20-30% по света. При нас когато започнаха по-активните военни действия в Черно море, цената започна да пада надолу”, обясни Симов.

Пазарът на царевицата

Ако миналата година през октомври цените са били от 217 долара на тон за царевица, в момента са – 205 долара. И тук има добра реколта в България, има желание за износ, но не може да се разчита на кораби.

„Износът чрез жп или автотранспорт е доста нерентабилен. И земеделските производители и търговци се въздържат от това”, обясни Симов.

Той припомни, че има проблем и при износа по река Дунав.

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Цената на царевицата на международните пазари

„САЩ като най-голям производител на царевица в света стартираха от 160 долара на тон преди една година. Сега цената е 190 долара на тон. Също чувствително повишаване в рамките на над 20%. В Европа поскъпването на царевицата е много голямо - от 210 долара миналата година на 310 долара на тон. Това е в рамките на около 80%, което е много, много стряскащо за фермерите в Европа. Когато говорим за царевицата, трябва да мислим винаги за цената на фуражите и оттам – за цената на млечните продукти и на месните продукти, които са функция от отглеждането на съответните животни”, обясни Симов.

Цените на петрола

„Бяхме много спокойни до февруари тази година. Дълго време е цената беше около 65 долара. След това започнаха военните действия в Персийския залив и цената тръгна рязко нагоре”, обясни Симов.

Въпреки че през април-май петролът на световните пазари е поевтинял до около 70 долара за барел, след това става ясно, че няма да има мирно споразумение и цените веднага тръгват нагоре.

„В момента сорт Брент е над 107 долара за барел. От тази цена зависят и тежката индустрия, и леката промишленост. Така че картината е доста стряскаща”, обясни Симов.

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Редактор: Ина Григорова