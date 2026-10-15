България официално представи пред Европейската комисия и Еврогрупата проекта на бюджетния си план за 2027 г. Документът е изпратен в определения срок - 15 октомври, съобщиха от Министерството на финансите. Това е първият подобен план, който страната ни подготвя като пълноправен член на еврозоната след присъединяването си на 1 януари 2026 г.

Основната цел на правителството е постепенно да ограничи бюджетния дефицит и да стабилизира публичните финанси. България трябва да изпълни препоръките на Европейския съюз, след като през юли срещу страната беше открита процедура за прекомерен дефицит. Предвиденият срок за връщането му в рамките на допустимите 3% от брутния вътрешен продукт е 2029 г.

Правителството изпраща на ЕК бюджетния план за 2027 г.: Какво е заложено в него

В изпратения до Брюксел документ са описани мерките, с които кабинетът възнамерява да постигне тази цел. Сред тях са ограничаване на държавните разходи, намаляване на новия дълг спрямо предходните години и по-ефективно управление на публичните средства. Не се предвижда промяна в основните данъчни ставки.

Какво се предвижда за пенсиите и заплатите?

Въпреки намеренията за бюджетни икономии правителството планира увеличение на редица доходи. Заложен е ръст на пенсиите с около 8%, на възнагражденията в бюджетната сфера с 5% и на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5%.

Предвидени са и допълнителни мерки за подпомагане на семействата с деца, включително по-високи детски надбавки и данъчни облекчения.

Повече средства за отбрана и ключови обществени сектори

Сред приоритетите са образованието, здравеопазването, културата, спортът и сигурността. Планират се и значителни инвестиции в отбраната, включително за придобиване на системи за противодействие на дронове и укрепване на противовъздушната отбрана.

Бюджет 2027: Ще се работи за оздравяването на публичните финанси

Кабинетът предвижда още оптимизиране на държавната администрация, промени в системата на ТЕЛК с цел по-добър контрол върху разходите и насърчаване на публично-частните партньорства при изграждането на инфраструктурни обекти.

Бюджетният план е изготвен въз основа на есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, одобрена от Фискалния съвет. Освен че очертава основните параметри на бъдещия бюджет, документът служи и като официален отчет пред европейските институции за предприетите действия по намаляване на дефицита.

Предстои конкретните финансови разчети и политики да бъдат заложени в проекта на държавния бюджет за 2027 г.

Редактор: Цветина Петкова