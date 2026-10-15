Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес пледираха невинни пред съда в Ню Йорк по коригиран обвинителен акт, според който са ръководили организирана от държавата кампания за репресии, включваща изтезания на десетки жертви. Двамата се явиха днес пред американския федерален съд в Манхатън.

Допълнителните обвинения, повдигнати миналия четвъртък, разширяват значително наказателното дело на САЩ срещу 63-годишния Мадуро и 70-годишната му съпруга. Те бяха добавени към по-ранен обвинителен акт по дело за наркотрафик, повдигнат срещу двамата преди няколко месеца. Мадуро и съпругата му отрекоха обвиненията, че са злоупотребили с властта си, за да помогнат на наркотрафиканти да пренасят кокаин.

Какво заяви Николас Мадуро пред съда в Ню Йорк

Мадуро и Флорес, заловени от американските въоръжени сили по време на специализирана операция в Каракас през януари, разпоредена от президента на САЩ Доналд Тръмп, и прехвърлени със самолет в Ню Йорк, изложиха позициите си по време на предварителното изслушване пред окръжния федерален съдия Алвин Хелърстийн в съда в Манхатън.

Според коригирания обвинителен акт Мадуро е ръководил система за изтезания, при които жертвите са били бити, задушавани и подлагани на електрически шокове. Той е обвинен, че лично е препоръчвал методи за изтезания, получавал е информация за отношението към конкретни жертви и е заплашил да убие детето на един от затворниците като форма на психологически тормоз.

В един от предполагаемите инциденти, описани в обвинителния акт, през 2014 г. Мадуро е наредил на длъжностни лица да отвлекат военни, за да изтръгнат от тях информация за възможни дисиденти, и е казал на служителите да "ги притиснат по-силно", когато някои от тях са продължавали да проявяват неподчинение.

Мадуро и съпругата му се изправят пред съда в Ню Йорк

Според обвинителния акт съпругата му Флорес, бивш главен прокурор на Венецуела, е участвала в изграждането на репресивната система и е разпореждала изтезанията на конкретни лица.

Мадуро беше президент на Венецуела от 2013 г. до задържането му през януари тази година. Международният наказателен съд разследва от години обвиненията срещу него в престъпления срещу човечеството, свързани с репресиите срещу политическите му опоненти. Мадуро винаги е отричал да е извършвал нарушения.

По-рано тази година Мадуро и съпругата му обявиха, че са невинни по американското дело за трафик на наркотици, според което двамата са участвали в заговор за наводняване на американския пазар с кокаин. Адвокатите им настояват делото да бъде прекратено с аргумента, че двамата се ползват с имунитет, тъй като са били държавен глава и първа дама на чужда страна.

Редактор: Станимира Шикова