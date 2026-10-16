Започна операция по изтегляне на кораба „Челси-3“. Котвата е захванала дъното и осигурява устойчивост на плавателния съд. Той се намира на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. В операцията ще се включи и втори кораб на същия корабособственик – „Челси-2“.

Операцията по овладяването и изтеглянето на кораба през вчерашния ден беше временно преустановена поради тежките метеорологични условия. Въпреки че влекачът „Алиот“ успя да достигне до съда в 12:45 ч., прехвърлянето на аварийна група беше отменено поради сериозен риск за безопасността на екипите.

Правят нов опит за изтегляне на атакувания кораб „Челси 3“ в Черно море

Моторният кораб „Челси-3“, плаващ под малтийски флаг от Гиресун към Джурджулещ, беше поразен от дронове на 13 октомври на 17 морски мили източно от Бяла. 15-членният екипаж беше спасен.

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Редактор: Цветина Петрова