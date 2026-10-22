Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев избра символично зала „Съединение” в Пловдив, за да закрие предизборната си кампания с посланието „България е силна, когато е обединена”.

Като свои основни приоритети двамата очертаха борбата срещу бедността и социалните неравенства и категорично се обявиха срещу модела на сглобките. Те подчертаха, че пътят, който ще следват, е пътят на Европа, и изразиха позиция, че единствено чрез преговори, а не с оръжие, може да се постигне устойчив мир.

Кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев закрива кампанията си в Пловдив

„Ние заложихме на това да общуваме с българите и, както винаги, да говорим с тях. Отидохме, защото изключително много държим на това, което те ще ни кажат, ще ни попитат и това е един много сериозен изпит за нас дали сме достатъчно добре подготвени, че да можем да отговорим на въпросите им”, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова.

„Най-вече трябва да дадем самочувствие на младите българи и да чуем техните идеи за България”. Това подчерта от своя страна кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев.

Редактор: Мария Барабашка