Работодатели, синдикати и властта се събраха на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Основна тема на обсъждане са промени в основни данъчни закони и определянето на минималната работна заплата за 2027 г. В центъра на дискусията са необходимостта от финансова дисциплина, устойчивостта на публичните финанси и балансът между бюджетните цели и социалната справедливост.

"Темите в дневния ред са различни по своя характер, но ги обединява един съществен въпрос - как да защитим обществените потребности, икономическото развитие и социалната справедливост, като отчитаме финансовите възможности на гражданите? Данъчната политика не е само въпрос на приходи. Тя е инструмент, чрез който държавата може да подкрепя семействата и децата, да насърчава отговорното поведение, да защитава общественото здраве и да осигурява по-справедливо разпределение на финансовите тежести", заяви вицепремиерът и министър н афинансите Гълъб Донев.

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По думите му при обсъждането на предложените промени в законодателството следва да се рзгледа не само бюджетния им ефект, но и целите, които преследват, както и потенциалното им положително въздействие върху обществото и икономиката. "Същевременно сме длъжни да подходим отговорно към състоянието на публичните финанси. В рамките на процедурата при прекомерен дефицит, въз основа на данни, публикувани от Евростат, стана ясно, че реалният бюджетен дефицит за 2025 г. е в размер на 4% от брутния вътрешен продукт за същата година", изтъкна финансовият министър.

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"Това поставя въпроса за реалното състояние на публичните финанси и за необходимостта от предприемане на мерки. Натрупаните бюджетни дисбаланси се пренасят и в бюджетите за следващите години. Когато действителното състояние на публичните финанси се различава от предварителните оценки, последиците не се ограничават до една бюджетна година, а се отразяват върху планирането и изпълнението на следващите бюджети. Затова днес са необходими реалистично бюджетно планиране и финансова дисциплина, за да възстановим устойчивостта на публичните финанси", подчерта Донев.

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Редактор: Станимира Шикова