Няма да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Причината – работодателите отказаха да влязат в Министерския съвет и да обсъждат Бюджет 2026. Аргументът на работодателите да не участват в съвета е липса на диалог, пренебрегване на исканията на бизнеса и заявка, че частният сектор ще плати крайната сметка в името на трите процента дефицит.

► Позицията на работодателите

Според проекта на бюджет разходите са повече от приходите. 51 млрд. и 400 млн. евро трябва да влязат в хазната, а за разплащане ще са необходими 55 млрд. и 85 млн. евро. Това означава, че дефицитът ще възлиза на 3 милиарда и 649 милиона евро. Към него добавяме и 10 милиарда евро допълнителен нов дълг за следващата година.

Работодателите не са съгласни с вдигането на данък дивидент, пенсионната вноска, както и с максималния осигурителен доход. Докато те не видят диалог от страна на държавата или опит за такъв, няма да участват на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

„Въведе се един безумен автоматизъм отново по законов ред. Измислиха се едни корекции по закони – като започнете от минимална работна заплата, през възнаграждения на цели сектори - сигурност, например. Те единствено могат и ни докарват до допълнителна инфлация. Ние не разчитаме на обсъжданията в Народно събрание. Нямаме им доверие”, категоричен беше председателят на УС на АИКБ Румен Радев.

Още обвинения от бизнеса - настоящата финансова политика ще загроби и бъдещите поколения с дълг. „Няма да може да изплатите дълга, ние го оставяме на поколенията след нас. Сега нашата държава иска тези 2 млн. и 100 хиляди души да продължават да плащат за комфорта на държавно-партийния чиновнически апарат. Бяхме поканени, за да ни бъде връчена сметката за държавните разхищения. Няма да получим тази сметка”, обяви Добри Митрев, който е председател на УС на БСК.

► Позицията на синдикатите

Синдикатите от своя страна заявиха, че не разбират защо социалните им партньори не желаят да изразят своята позиция. „Това, което става, е нечестно. НСТС е мястото всяка страна да изрази своите позиции. Ние стояхме и държахме плакати и показахме претенции относно недостатъците не само в държавния, но и в бюджета на ДОО, а след това ги изказахме на Министерството на финансите. Ако някой има претенции, нека да посочат имена и от кого в коалицията искат решения. Не са виновни синдикатите и не трябва да се настройват държавни срещу частни служители”, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

КНСБ: Бюджет 2026 е на безхаберието към работещите

Според закона за публичните финанси бюджетната процедура вече е забавена. Това каза главният икономист на КНСБ Любослав Костов, след като заседанието на НСТС беше отменено. „Получихме бюджета преди по-малко от 48 часа и ние, като отговорен социален партньор, се постарахме да дойдем на НСТС със становище от 30 страници с неща, които харесваме, не харесваме и с предложения как да се подобри законът за държавния бюджет за 2026 година. Днес дойдохме с нагласата да ги представим, тъй като винаги сме се държали като отговорни социални партньори и не сме спъвали бюджетната процедура”, коментира той.

Костов припомни, че миналата седмица по същото време пак имаше НСТС, но по друга тема. „Тогава ние влязохме, присъствахме и изразихме нашите позиции, включително и по минималната работна заплата. Тогава правителството беше решило да развърже минималната заплата от закона. Ние не се обидихме, не излязохме и не бойкотирахме. Влязохме вътре с аргументи, експертиза и въпроси към изпълнителната власт. В крайна сметка минималната заплата си остана такава, каквато пише в закона. Не разбираме днешното поведение на нашите социални партньори. Според нас всичко трябва да се случва на масата на диалога”, обясни Костов.

Бойко Борисов: Бюджет 2026 е коалиционен, а не само на ГЕРБ

Според него Бюджет 2026 не е идеален, а е бюджет на компромисите. „Идеята на Тристранката е властта да ни чуе, да вземе балансирано решение и в крайна сметка бюджетът да се подобри. Надяваме се възможно най-бързо НСТС да се свика и бюджетната процедура да се задвижи напред през Министерски съвет и да влезе в Народното събрание”, заяви главният икономист на КНСБ. „Това противопоставяне, което се случва, не помага на никого. Никой няма интерес от това, влизайки в еврозоната, да се противопоставяме и постоянно да сеем омраза”, допълни Костов.

► Позицията на държавата

Междувременно правителството реши все още да не внася за гласуване в парламента проектобюджета за догодина. „Това е коалиционен бюджет. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г.”, заяви по-рано в кулоарите на парламента лидерът на партията Бойко Борисов.

Очаква се държавата да обяви кога и как ще се възобнови диалогът.