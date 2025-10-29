Главният икономист на КНСБ Любослав Костов остро разкритикува подготвяния държавен бюджет за 2026 г. в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS, като го нарече „бюджет на безхаберието към работещите“.

„Бюджетът трябва до петък вечер да е в парламента. Преди това трябва да е приет от Министерския съвет, а преди това да бъде свикана Тристранката, за да питат и нас какво мислим. Предполагам, че тази вечер късно ще ни дадат 400 страници голям републикански бюджет и утре по обяд ще ни свикат да кажем мнението си. Това е изключително несериозно“, каза Костов.

Първият бюджет на България в евро вече е разписан (ОБЗОР)

По думите му единственото, което до момента е ясно, е, че минималната работна заплата ще бъде намалена – решение, което КНСБ категорично отхвърля.

„Това е бюджетът на безхаберието към работещите. Хората ще са на минус – именно тези, които движат растежа и икономиката. Не мога да разбера защо поредната криза трябва да бъде овладявана за сметка на хората със средни и ниски доходи“, подчерта той.

Костов заяви, че министърът на финансите Теменужка Петкова е решила „да не спазва закона и да намали минималната работна заплата“.

„Искаме логично обяснение от изпълнителната власт защо се намаляват заплатите. Обявяваме се против това решение. На Балканите и в цяла Европа само Албания има по-ниска минимална заплата от нашата“, добави икономистът.

В очакване на бюджет 2026: Опозицията - с остри критики към ясните параметри (ОБЗОР)

От КНСБ съобщиха, че в петък ще се проведе протестна акция, организирана съвместно с КТ „Подкрепа“.

„В петък излизаме на протестна акция , а ако не получим резултат – ще организираме голям национален протест“, заяви Костов.

Икономистът посочи и несъответствия в заложените параметри на бюджета за 2026 г. Според него прилагането на т.нар. „швейцарско правило“ води до по-висок ръст на пенсиите спрямо доходите.

„Пенсиите ще нараснат със 7,6%, а доходите – едва с 5%. Така доходите на работещите ще растат по-бавно от пенсиите, което е недопустимо“, коментира той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева