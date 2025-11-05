Това е коалиционен бюджет. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на партията Бойко Борисов.

По думите му корекции по някои от параметрите на проектобюджета, които бяха най-силно критикувани, не са възможни. „Преди дни същите тези, които критикуват, казваха, че не се дават пари на младите лекари, на майките, на сестрите. Сега, когато намерихме пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дава на цели съсловия, а да се реже от тях. А защо не рязахте четири години?”, посочи Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и санкциите от Великобритания, наложени на лидера на „ДПС-Ново начало” – Делян Пеевски. „Аз лично съм преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън да излезе Пеевски от техните санкции. Той е попаднал там по несправедлив начин, защото съм убеден, че не е продавал паспорти”, подчерта Борисов.

