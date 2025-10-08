От кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов категорично отрече при срещата си с Доналд Тръмп - младши през април да е водил разговор за изваждането на Делян Пеевски от списъка "Магнитски". Борисов обаче обясни, че е правил и ще прави всичко възможно от щатските санкции да излезе бившият финансов министър Владислав Горанов.

Опозицията нападна Борисов, като се чуха обвинения за държавна измяна. Според твърденията на американското издание Борисов е говорил с Тръмп-младши за „облекчаване на санкциите по глобалния закон „Магнитски” за негови близки съюзници”.

"Имаше частни срещи с деца на мои приятели на неформален обяд, от който не произлиза нищо, освен да си споделяме. Аз не виждам какво да ви разкажа. Става въпрос за това, което причиниха на мен и ГЕРБ по същото време, когато го причиняваха на баща му Тръмп. Опитвам се със всички сили да помогна на Горанов да излезе от "Магнитски", призна Борисов.

От "ДПС - Ново начало" заподозряха поръчка зад материала на "Уолстрийт джърнъл". "Питайте тия, които са поръчали тая статия, след малко ще дойдат от ПП-ДБ. Убеден съм, че е поръчка", каза Пеевски.

А партиите, неподкрепящи управлението, пак атакуваха Борисов.

"За да може да бъде откупен "Магнитски" на Делян Пеевски - това е проблем, призовавам Борисов да даде интервю спешно пред "Уолстрийт джърнъл", каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.



Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи случилото се - "едно депутатче да преговаря със сина на Доналд Тръмп" като недопустимо и държавна измяна.

Политически спор се разрази и по темата с кризата със софийския боклук. От кулоарите Борисов призова столичния кмет за решение.

"Терзиев смята, че да си кмет е даденост по наследство, след като дядо ти е бил шеф на военното разузнаване. Когато аз бях кмет, се опълчих и София беше най-чистата столица. Няма да се спирам на грешките на Терзиев. Аз му предлагам да внесе един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие или екокатастрофа. И да го гласуваме, ГЕРБ ще го подкрепи", каза лидерът на партията.

Относно ситуацията с боклука в София Божидар Божанов заяви, че МВР трябва и може да изиска разрешение от прокуратурата да бъде изнесена публично информация относно разследването със запалените камиони на турска фирма на паркинг в София, участвала в обществена поръчка за извозване на отпадъци.

Костадинов призова Терзиев да реши въпроса с отпадъците, а ако не знае как, да се обърне за "формула" към други кметове.

Повод за политически спор стана и предложение на председателя на СДС Румен Христов президентът да не може да участва в политически живот две години след края на мандата му.

Самият Христов уточни, че това е негово лично мнение. Той обясни и мотивите си, като визира действията на настоящия държавен глава. "Президентът от сутрин до вечер се опитва да свали, ако мога така да се изразя, това правителство. От тази гледна точка се разфокусира и не си извършва неговите основни задължения като президент", коментира Христов. Той добави, че предложението му е по пример на практиката в демократичните държави, където има т.нар. "cooling-off period", или период на охлаждане.

Идеята му обаче не срещна подкрепа нито от партньорите, нито от опозицията.

"Навремето правеха закон - кмет да не може да бъде лидер на партия. Целта беше аз да не мога да направя ГЕРБ. И какво се случи? Обратното. Така че - предполагам Румен Христов нещо такова си е мислел, но това е най-голямата глупост, която може да си помисли някой", смята Бойко Борисов.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски каза, че ще бъде против президентът да не си направи партия. "Румен Радев да излиза да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с всички пари които заграби от българските граждани последните 5 години. Искам го на терена", каза Пеевски.



Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пък смята, че Румен Христов трябва да си почине много спешно. "Той в момента е като вестоносец на един умрял субект - СДС", каза той.