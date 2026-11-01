Всички 18 избирателни секции на територията на Франция отвориха навреме за втория тур на президентските избори. Три от тях се намират в Париж, а останалите са разположени в Ница и във всички по-големи градове в страната, предаде специалният пратеник на NOVA Петя Желева.

В Ница изборният ден започна при слаба активност, като до урните в първите часове отидоха едва трима души. Там избирателната комисия се помещава в популярно френско-българско училище, създадено и ръководено от наши сънародници. Първите гласували са били основно хора, бързащи за работа, или туристи, решили да упражнят вота си отрано.

Към обедните часове избирателната активност в Ница и в цяла Франция остана дори по-ниска в сравнение с първия тур. Прави впечатление обаче, че пред урните се появяват много нови лица – сънародници, които не са гласували миналата неделя. Те споделят, че именно телевизионният дебат между двамата кандидати в четвъртък ги е мотивирал да изберат своя категоричен фаворит и да отидат до секциите.

„Гласувах този път на втория тур с желание и с мисъл за бъдещето на България. За първи път на първия тур пропуснах, но гледайки дебата в четвъртък, си дадох ясна сметка, че като гражданин нося отговорност за всичко, което се случва, и упражних правото си на глас”, сподели сънародничката ни Карина Мирчева.

На първия тур в страната беше регистриран сериозен спад на избирателната активност, като до урните отидоха с около 40 на сто по-малко българи в сравнение с президентския вот през 2021 г. Любопитен детайл е, че въпреки слабия интерес, гласувалите във Франция направиха категоричен избор още на първия тур, като една от кандидатпрезидентските двойки получи над 60 на сто от гласовете. Очаква се през днешния ден да стане ясно дали сънародниците ни ще проявят по-голям интерес към балотажа.

Към 17.00 ч. в избирателните секции в Париж, Лион и Ница са гласували повече българи, отколкото в сравнение с целия ден през миналата неделя.

Изборният ден в Турция започна при слаба активност

Вотът във Франция се провежда в условия на засилено напрежение в цялата страна и на фона на трети пореден уикенд на демонстрации. Вчера масови протести изкараха между 300 и 500 хиляди души по улиците на големите френски градове въпреки мобилизацията на над 70 000 полицаи и жандармеристи. Най-горещо беше в Париж, Марсилия, Тулуза и Лион. Демонстрациите прераснаха в ожесточени сблъсъци със силите на реда, при които бяха хвърляни коктейли „Молотов”, най-малко двама полицаи пострадаха, а повече от 500 души бяха арестувани.

Въпреки напрегнатата обстановка в страната, няма данни за засегнати български секции или нарушена организация на вота. Изборният ден протича спокойно и при спазване на необходимите мерки за сигурност. От дипломатическите мисии и секционните комисии уверяват, че организацията върви строго по план и призовават сънародниците ни спокойно да отидат до урните.