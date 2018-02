Доскоро американецът Трентън Люис трябвало всяка сутрин да върви 11 мили пеша (близо 18 км), за да застъпи на смяна в 04:00 часа сутринта. Това продължило 7 месеца.

21-годишният мъж обаче не се оплакал на никого. Особено след като така осигурявал прехраната на 14-месечната си дъщеря Кармен.

„Много съм горд. От каквото и да се нуждае, аз съм човекът, който се предполага, че трябва да й го осигури”, заявява младият баща пред Си Ен Ен.

Но когато колегите му в компанията в град Литъл Рок, Арканзас, разбират как младият мъж ходи на работа, решават да поправят нещата. Те викат Люис на „събрание” и му връчват ключове за кола, а лицето му грейва невярващо.

„Бях разтърсен. Сърцето ми заби лудо”, разказва младият мъж.

Когато Люис започнал работа в компанията, не е имал с какво да ходи и да се прибира от работа.

„Разчитах на краката си”, казва той. Трентън обаче не се жалвал пред колегите си.

