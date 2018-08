Вратарят на „Киево” Стефано Сорентино ще запомни мача срещу „Ювентус”, който завърши 2:3, не само с многото си добри прояви срещу звездата Кристиано Роналдо, но и с инцидента с португалеца в края на мача.

В 90-ата минута Роналдо и Сорентино се сблъскаха неволно във въздуха и след това вратарят на „Киево” остана да лежи на тревата, след което бе откаран с линейка в болницата, пише Gong.bg.

Впоследствие стражът публикува снимка от болницата, където бе диагностициран с комоцио и ще трябва да отсъства от терените няколко седмици. Гипсова яка бе поставена около врата на потърпевшия в болницата, както и лепенки на носа, който е с фрактура.

„Не си спомням нищо. Само по едно време ми казаха, че сблъсъкът е бил с Кристиано. После Дибала ми е писал, докато съм бил в безсъзнание, да ми поиска прошка, че е отпразнувал гола, който не беше зачетен. Такива неща се случват във футбола, няма проблем”, написа Сорентино, показвайки, че не се сърди на никого.

Stefano Sorrentino in hospital after collision with Cristiano Ronaldo. Reportedly has a broken nose but tests show no other issues atm. forza @Sorrentino! #GliOcchiDellaTigre pic.twitter.com/HJgD79xmV4