Ръководството на "Манчестър Юнайтед" уволни мениджъра на тима Жозе Моуриньо, информираха английските медии.

Португалецът ръководи "Юнайтед" две години и половина, като за този период се отчита с "ФА Къп" и трофея в "Лига Европа".

През този сезон "червените дяволи" не се представят на ниво и заемат шестото място с 26 точки, на 19 от лидера "Ливърпул", от който в неделя загубиха с 1:3 в 17-ия кръг на английското първенство. От 17 мача "Юнайтед" записа 7 победи, 5 хикса и 5 поражения.

Временен заместник на Жозе Моуриньо ще бъде досегашния му асистент и бивш халф на "червените дяволи" - Майкъл Карик.

„Клубът благодари на Жозе за работата му начело на "Манчестър Юнайтед" и му желае успех в бъдеще. Предстои да бъде назначен мениджър до края на настоящия сезон, докато клубът проведе задълбочен процес по избирането на нов постоянен мениджър”, пишат от клуба.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC