Григор Димитров качи снимки в Instagram от посещението си в Рилския манастир със семейството и близките си. Димитров се възстановява от контузия в рамото и докато тече възстановителният процес, той не спира да обикаля из различни краища на България.

След Australian Open Григор се прибра в България, като не само отпразнува рождения ден на майка си, но посети дом за деца в Перник и Рилския манастир.

“Прекарах си невероятно, разглеждайки Рилския манастир със семейство и приятели. България е пълна с толкова много история и красота, а искам да видя всичко. Къде да отида после?”, пита Димитров последователите си, които го обсипват с оферти за други места.

