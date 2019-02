Шофьор кривнал от пътя, за да избегне октопод, преобърнал се, а за капак е арестуван по подозрение за шофиране под действието на наркотици, предаде БГНЕС.

Полицията се е отзовала на A381 между Малборо и Южен Милтън в Девън, където намерили превозно средство по таван в канавката.

49-годишният шофьор е бил прегледан от парамедици, преди да бъде арестуван.

Полицаите, докладващи за инцидента, казват, че не са открили доказателства за октопод на пътя.

Октоподите не са рядко срещани в моретата край южното крайбрежие на Англия, но конкретно това мекотело би трябвало да е изпълзяло повече от 5 километра през хълмове и полета, за да се озове на A381.

Emergency services are currently dealing with a single vehicle RTC on the A381 by the South Milton turn where a car has overturned.

The driver stated he swerved to avoid an octopus. He is currently in custody on suspicion of drug driving.