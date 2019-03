Мощна експлозия разтърси центъра на Стокхолм в неделя, съобщава БГНЕС. По първоначална информация автобус се е взривил близо до района с правителствени гради в шведската столица.

Огромни облаци гъст черен дим се издигат над мястото на инцидента. Полицията е отцепила мястото. Изпратени са десетки линейки и пожарни автомобили.

URGENT: Bus EXPLODES in central #Stockholm after ‘accident’ (PHOTO, VIDEO) https://t.co/LLXmuF02u9 pic.twitter.com/xQtnEZSuBP

Според местната полиция в експлодиралия автобус не е имало пътници. Все още не е ясно дали шофьорът е бил вътре.

An explosion 💥 then this scene outside #Stockholm #explosion pic.twitter.com/i70YijixuU