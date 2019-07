Въпреки критиките, които понася напоследък заради играта си, най-добрият ни тенисист Григор Димитров не спира да тренира усилено.

Because everyone deserves to see @GrigorDimitrov in Atlanta.



(All credit to @CCSMOOTH13 for this story in IG 👏🏼) pic.twitter.com/jK2r2N2wuB — Krasimir 🇧🇬 🌎🌍🌏 (@lobdowntheline) July 22, 2019

Тази седмица българинът участва на турнира в Атланта (Джорджия). Първият му съперник беше 405-ият в ранглистата американец Кевин Кинг, който преодоля успешно квалификациите.

Grigor knows how to entertain spectators - showing some cap catching ball skillz in Atlanta 😜



🎥: fedeggomez IG pic.twitter.com/HBx0m66HGq — Krasimir 🇧🇬 🌎🌍🌏 (@lobdowntheline) July 21, 2019

В навечерието на надпреварата Димитров направи тренировка с една от големите надежди на американския тенис Франсис Тиафо. А заради голямата жега Гришо проведе заниманието гол до кръста, показа Gong.bg.

First time catching up to Grigor Dimitrov yesterday, when he and Frances Tiafoe practiced together on Grandstand court. #AtlantaOpen @TennisNewsTPN pic.twitter.com/umAbl6X5AE — Chad (@CCSMOOTH13) July 22, 2019

През последните дни температурите на източно крайбрежие на САЩ надхвърлиха 35 градуса.