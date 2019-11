Експлозия от рифове и летящи супергерои: KISS обявиха всички дати от последното за кариерата си турне „END OF THE ROAD”. По време на световната обиколка легендарната банда ще се сбогува със своите фенове след повече от четири десетилетия музикална история, с невероятно шоу, внушителна продукция и разтърсващи хитове. Както американската банда вече съобщи ексклузивно на „KISS Kruise” преди няколко дни, турнето ще посети и България с впечатляващ концерт на 18 юли 2020 в Арена Армеец!

Рок фуриите обещават уникално шоу, включващо сценични ефекти, пиротехника, огромна сцена и невиждани светлинни ефекти. Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer и Tommy Thayer ще изстрелват ракети от инструментите си, ще кръжат над феновете и ще превърнат всеки един свой концерт в незабравимо изживяване за почитатели си.

Шоуто ще продължи повече от два часа, в които ще чуем рок химни като "I Was Made For Lovin 'You", "Love Gun", "Deuce" и "Rock And Roll Nite“, оформили неподражаем стил, станали любими на няколко поколения, и белязали KISS като част от Rock And Roll Hall of Fame.

Турнето „END OF THE ROAD” стартира през януари 2019 във Ванкувър, Канада и премина през най-големите арени в Северна Америка, Европа и най-големите музикални фестивали. Феноменалните KISS ще приключат своята кариера както подобава – обиколката включва цели нови 75 дати през 2020.

„Турнето ще бъде наистина невероятен празник, за тези, които бяха с нас през всички тези години, и последен шанс за тези, които са ни пропуснали.“, споделят от групата.

На 17 юли 2021, групата основана през 1973, ще излезе на сцената за последен път в града, където всичко започна – Ню Йорк. Със световното турне „END OF THE ROAD” "Demon", "Starchild", "Spaceman", и "Catman" отпразнуват 45 години музикална история, с над 100 милиона продадени копия, невероятни постижения и вдъхновявайки стотици банди!