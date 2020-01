Националният отбор на България се доближи на две победи от класиране за Олимпийските игри в Токио това лято, след като си осигури място на полуфиналите на европейската олимпийска квалификация в Берлин.

