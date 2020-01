Ветеранът Роджър Федерер се класира без проблеми за третия кръг на Откритото първенство на Австралия, след като победи сърбина Филип Крайнович с 6-1, 6-4, 6-1 във втория си мач в Мелбърн.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Заради валежите в първия ден на турнира, които разместиха програмата на мачовете от първия кръг, вчера Крайнович игра петсетов мач с квалификанта Куентин Халис и умората се отрази на днешния мач. Федерер започна ударно двубоя и спечели първите пет гейма, преди да позволи на съперника си да се разпише в резултата.

That's win No.99 at the #AusOpen for @rogerfederer!pic.twitter.com/EKG5RIWjZg