Как се събират 70 напълно различни и уникални души ли?! ❤️ С добра кауза! 🙏 Имаме си актьори, певци, програмисти, счетоводители, монтажисти, гимнастички, танцьори, фризьори, футболисти, фотографи, гримьори, модели, дизайнери, каскадьори, инфлуенсъри, миски и фитнес инструктори, влогъри и блогъри, че даже и евродепутат.... но като за начало всички ние искаме да внесен малко добро настроение в зрителите и да им пожелаем да се пазят и да бъдат здрави! ❤️ С това видео, макар и забавно поднесено, апелираме към Вас да се отнесете сериозно към ситуацията, да изпълнявате заръките и препоръчаните от органите на реда и здравните институции мерки за безопасност, за да запазите себе си и близките си здрави! ☀️ Бъдете щастливи и оползотворете свободното си време адекватно, за да отминат тези несигурни времена бързо и отново да сме заедно.... не само на видео! 🙏 Huge THANK YOU to Mr. @timatiofficial for the idea 👌 🎼 Music by @oliviyanicole - Anymore 🙌

A post shared by Radost Todorova (@joytodorova) on Apr 12, 2020 at 10:45am PDT