Жител на Минесота отгледа тиква с тегло 1066 кг и спечели годишното Световно първенство за най-тежка тиква, организирано близо до Сан Франциско, Калифорния. Наградата от 16 450 долара отиде при 40-годишния Травис Гинджър. Размерът на наградата е определен по изчислението 7 долара за килограм тегло.

Фермер отгледа 732-килограмова тиква (ВИДЕО)

Травис сподели, че отглежда тикви още от училище, продължавайки работата на баща си. Този път той подходил изключително внимателно към задачата: поливал тиквата по 10 пъти на ден и я наторявал поне два пъти на ден.

An Anoka man will return home from California a winner after his 2,350 lb pumpkin took the top spot in the “Super Bowl” of weigh-offs out west. Travis Gienger tells me at one point it was growing 53 lbs a day! 🏆🎃 pic.twitter.com/gLDUixuuxB