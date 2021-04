Всички английски клубове решиха да се оттеглят от Европейската Суперлига.

„Челси” беше първият клуб, който реши да напусне турнира, но „сините" обявиха новината последни. С най-ранно официално становище излязоха от „Манчестър Сити”, които бяха последвани от „Тотнъм”, „Арсенал”, „Ливърпул” и „Манчестър Юнайтед”, пише gong.bg.

OFFICIAL: All six Premier League teams—Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United and Tottenham—have begun the process to withdraw from the Super League. pic.twitter.com/17q0FlXCJJ