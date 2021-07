Руската състезателка по спортна стрелба Виталина Бацарашкина спечели златен медал при стрелбата на 10 метра. Рускинята успя да надвие родната ни състезателка Антоанета Костадинова, която грабна среброто, а трета се нареди китайката Рансин Дзян.

Антоанета Костадинова със сребърен медал на Олимпиадата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Антоанета Костадинова: Благодарна съм на Бог, че стигнах дотук

Наблюдателни фенове на спорта откриха кое е „тайното оръжие”, помогнало на рускинята да завоюва титлата. По време на надпреварата в Токио Бацарашкина е носила медальон, реплика на колие от популярната видеоигра „Вещерът”, по която има създаден и сериал. В играта и сериала колието във формата на вълча глава принадлежи на Джералд – вещер със суперсили.

Бацарашкина носи талисмана си на втора поредна Олимпиада. През 2016 г. той отново й донася късмет, като тогава рускинята печели сребърен медал.

Tokyo: Russian markswoman Vitalina Batsarashkina won the women's 10m air pistol gold at the Tokyo Olympics with an Olympic record of 240.3 points here on Sunday.



"I did not set a goal to win or to get into the top three or even into the final.https://t.co/ttWt4VfTAT pic.twitter.com/TAp3UMxlaE