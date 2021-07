Спортният директор на Германската федерация по колоездене Патрик Мостър е отстранен от игрите в Токио заради расизъм, съобщи националният олимпийски орган (DOSB), цитиран от gong.bg.

Скандалът избухна по време на бягането по часовник. Телевизионни камери на АРД уловиха Мостер да насърчава германския състезател Никиас Арндт да изпревари алжирски съперник, но в думите му имаше ясна нотка на расизъм: "Изпреварвай камиларите, давай!".

"Оставаме убедени, че публичното му извинение за расистките забележки, които той направи вчера, е искрено. С тази грешка обаче г-н Мостър наруши олимпийските ценности. Честната игра, уважението и толерантността не подлежат на преговори", каза президентът на DOSB Алфонс Херман.

Germany cycling coach Patrick Moster has apologized after using a racial slur towards North African people during a #Tokyo2020 cycling event.



"I can only apologize. We have many acquaintances of North African descent," Moster said. pic.twitter.com/kLbQVPaC2R