Двукратната световна шампионка в тройния скок в зала и на открито Юлимар Рохас спечели олимпийската титла със световен рекорд от 15.67 метра, информира Gong.

Най-доброто постижение в дисциплината на открито беше 15.50 метра на Инеса Кравец (Украйна) отпреди 26 години.

Рохас подобри рекорда в последния си шести опит, подобрявайки го със 17 см. Сребърният медал остана за европейската шампионка от Амстердам 2016 Патрисия Мамона (Португалия), а бронзовият - за Ана Пелетейро от Испания.

🥇🇻🇪Here's a look at Yulimar Rojas' world record-shattering 15.67m jump at the #Tokyo2020 #triplejump. A performance for the ages. Venezuelan Twitter is going wild pic.twitter.com/IvwIRojQ4K