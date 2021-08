Състезанието в скока на височина при мъжете предложи исторически момент, тъй като излъчи двама олимпийски шампиони, информира Gong.

Италианецът Джанмарко Тамбери и катарецът Мутаз Баршим постигнаха по 2,37 метра в най-добрия си опит, а преди това бяха преодолели всички височини от първи опит. Първите си грешки те направиха едва на 2.39 м. След като завършиха с равни показатели, шампионът трябваше да се решава с надскачане, но след консултация със съдиите двамата решиха да не продължават спора за първото място и да го поделят.

The true essence of sportsmanship.



