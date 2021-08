Чудото, за което говори светът, е падането и ставането от пистата на световната шампионка от Нидерландия Сифан Хасан, пише gong.bg. Тя успя да се изправи, след като падна на последния звънец - малко преди края на дистанцията, за да спечели серията си на 1500 метра днес. Така тя ще опита да постигне уникален требъл от победи на Олимпийските игри.

Вчера тя заяви амбициите си да се бори за златните медали в Токио в бяганията на 1 500, 5 000 и 10 000 метра.

Родената в Етиопия Хасан е световна шампионка на 1500 метра и на 10000 метра. Тя се строполи на земята, след като в последната третина от дистанцията в серията днес се оплете в кенийката Едина Джебиток, но стана и завърши първа с време 4:05.17 минути.

