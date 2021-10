Председателят на Суверенния съвет на Судан Абдел Фатах ал-Бурхан обяви извънредно положение, разпусна властите, ръководещи демократичния преход в страната, и обяви съставянето на ново правителство, след като тази сутрин войници задържаха членове на правителството и лидери на политически партии.

В свое телевизионно обръщение към нацията генерал Абдел Фатах ал-Бурхан заяви: "За да коригираме хода на революцията, решихме да обявим извънредно положение в цялата страна... да разпуснем преходния суверенен съвет и кабинета".

Изявлението бе направено в момент, когато в столицата Хартум избухнаха сблъсъци, а войници стреляха с бойни патрони по хора, излезли на улицата, за да протестират срещу завземането на властта, съобщи АФП.

UPDATE / SUDAN / MILITARY COUP Photos of the Minister of Industry Ibrahim el-Sheikh being arrested by military forces tonight. #Sudan /5 pic.twitter.com/3nf0N95CQa

Насилието беше съсредоточено предимно пред щаба на армията в столицата, часове след като войници задържаха министър-председателя Абдала Хамдок, министрите в неговото правителство и цивилни членове на управляващия съвет на Судан, съобщи министерството на информацията.

Те са били отведени, след като са "отказали да подкрепят преврата", се казва в съобщение във Facebook.

Рано сутринта интернет услугите в цялата страна бяха прекъснати, а главните пътища и мостове в Хартум - затворени, преди войниците да нахлуят в централата на суданската държавна телевизия.

#Sudan 🇸🇩: hundreds of people are out in al-Kalakla suburb in SW #Khartoum to protest the military coup. #SudanCoup#لا_للانقلاب_العسكري



Source: https://t.co/b1fFrO5CNF pic.twitter.com/fpssT9GvPw