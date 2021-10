Десетки хиляди суданци излязоха днес по уличите на Хартум и други големи градове за да поискат възстановяване на гражданското управление и връщането на Судан на пътя на демокрацията след военния преврат, предаде Ройтерс.

Today in #Brussels : In solidarity with our Sudanese sisters and brothers against the military coup. (P.S. The Sudanese are the most polite and creative protesters I've ever seen ❤) #Belgium #Sudan pic.twitter.com/iTzcu2qy95



Хората развяваха национални флагове и скандираха "Военното управлениеe няма да бъде похвалено" и "Това е нашата страна и нашето правителство е цивилно". В центъра на столицата бяха разположени въоръжени войници от армията и силите за бързо реагиране.

Large numbers of Sudanese are expected to protest against the military takeover and in support of a democratic #Sudan. Leaders from around the world, including the US, are making very clear to the military: the Sudanese people must be allowed to protest peacefully. pic.twitter.com/hd3OrVrE95