Американският товарен космически кораб Cygnus на корпорацията Northrop Grumman се разкачи от Международната космическа станция днес, предаде ТАСС.

Операцията бе предавана на живо на сайта на НАСА.

A Northrop Grumman Cygnus cargo ship left the International Space Station Saturday after a three-month stay, beginning the last phase of its mission to deploy a US military tech demo payload and re-enter the atmosphere to dispose of 7,500 pounds of trash. https://t.co/51vxXUJy9F pic.twitter.com/Jjt2eR4PqD