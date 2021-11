Депутатка каза, че "трябва да е възможно политиката и родителството да се смесват", след като й беше казано, че не може да седи в Камарата на общините с тримесечния си син, съобщи Би Би Си.

Лейбъристката Стела Крийзи беше информирана, че е против правилата да доведе дете на дебат в Уестминстър Хол, след като направи това във вторник.

Apparently Parliament has written a rule which means I can’t take my well behaved, 3-month old, sleeping baby when I speak in chamber. (Still no rule on wearing masks btw).



Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems….#21stCenturyCalling pic.twitter.com/rKB7WbYQrL — stellacreasy (@stellacreasy) November 23, 2021

Тя каза, че това за нея е "новина", след като в миналото е присъствала на дебати с бебе и призова за преглед.

Камарата на общините заяви, че е "в комуникация" с Крийзи.

"Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems…."https://t.co/nOKjluFTre — The London Economic (@LondonEconomic) November 24, 2021

Крийзи каза пред Би Би Си, че редовно е водила сина си - когото кърми - и преди него дъщеря си, в залата на общините.

Stella Creasy urges rule change after Labour MP told she cannot bring baby into Parliamenthttps://t.co/SVka2880GO — GB News (@GBNEWS) November 24, 2021

Но след като се появи със сина си в съседната зала Уестминстър във вторник, тя получи имейл от личния секретар до председателя на комисията по пътищата и средствата лейди Елинор Лейнг, в който се казва, че това не е в съответствие с наскоро публикуваните правила за „поведение и любезности“.

Some infuriating news this morning 😤Has the pandemic taught us nothing? Coincidentally, Keira is coming to classes with me today due to childcare failure. Wish me luck 😅

“No babies allowed in Commons, MP Stella Creasy told” https://t.co/TfFOwBr2Hk — Dr Daria Shapovalova (@daria_arctic) November 24, 2021

Депутатката от лейбъристите, която насърчава повече майки да влязат в политиката чрез кампания, наречена „Тази майка гласува“, сподели в Туитър имейла, който й беше изпратен, като написа: „Очевидно Парламентът е записал правило, което означава, че не мога да вземам добре възпитаното си, 3-месечно, спящо бебе, когато говоря в залата. Изглежда, че майките в майката на всички парламенти не трябва да се виждат или чуват...“

"My son is 13 weeks old, so I can’t really leave him on his own and I don’t have maternity cover, so I can't win here… I need to go in, I need to be able to speak"



Labour MP Stella Creasy has been told she can't sit in the Commons with her babyhttps://t.co/IZzoiFOeTz pic.twitter.com/oqD4Jalha3 — BBC Politics (@BBCPolitics) November 24, 2021