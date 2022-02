Международният олимпийски комитет (МОК) отне олимпийския орден от руския президент Владимир Путин в отговор на инвазията в Украйна.

„Изпълнителният борд на МОК взе, на база извънредните обстоятелства на ситуацията и имайки предвид извънредно грубото погазване на олимпийското примирие и други нарушения на олимпийската харта от руското правителство в миналото, решението да отнеме олимпийския орден от всички хора, които в момента имат важна функция в правителството на Руската федерация“, се казва в изявление на МОК.

