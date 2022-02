“След първоначалните решения, предприети от Съвета на ФИФА и Изпълнителния комитет на УЕФА, които предвиждаха предприемането на допълнителни мерки, ФИФА и УЕФА днес заедно решиха, че всички руски отбори, без значение дали са национални или клубни, ще бъдат изключени от участие в състезанията на ФИФА и УЕФА до следващо нареждане. Тук футболът е изцяло обединен и е в пълна солидарност с всички засегнати хора в Украйна. Президентите на ФИФА И УЕФА се надяват, че ситуацията в Украйна ще се подобри значително и бързо, за да може футболът отново да бъде пример за обединение и мир сред хората”. Това пише в изявление на двете футболни централи, разпространено в понеделник.

То идва часове, след като МОК спря участието на руските атлети от участие във всички спортове след събития в Украйна.

Мачът срещу Полша, който се явяваше първи плейоф за Катар 2022 няма да се играе, след като и футболисти и треньори на поляците бойкотираха срещата заради действията на Русия в Украйна и така Левандовски и компания продължават служебно към следващия кръг, в който при успех могат да си осигурят "билети" за континенталната надпревара.

