Трима души загинаха при снежната буря в Япония. Стотици превозни средства са блокирани по магистралите, а хиляди домакинства останаха без ток, съобщи Асошиейтед прес, като се позова на представители на властите.

I'm so envious. There is snow and then there is snow in #Japan right now. #Snow in #Shibata #Niigata 📹: @Tomoya_inmortal pic.twitter.com/3VaDlVwU6q

85-годишен мъж е загинал, падайки в канал, докато чистел снега в Кашивадзаки - най-тежко засегнатия град в Ниигата. на остров Хокайдо, 63-годишна жена е била притисната фатално между два камиона, докато се опитвала да се измъкне от снежния капан, а в префектура Акита 73-годишен мъж е намерил смъртта си, чистейки снега от покрива на своя дом.

Причинен от мощна атмосферна система, снеговалежът започна в събота в района на северното крайбрежие на страната. Снежната покривка е над 2 метра на места в префектурите Ниигата, Ямагата и Аомори. Местни доброволци помогнаха, като осигуриха храна и други неща от първа необходимост на хората, блокирани в автомобилите си в продължение на часове.

Yup! The #snow's really big in #Japan #降雪 People in Fukushima and Niigata Prefectures have been affected by record snowfall and are bracing for more bad weather in the coming day. pic.twitter.com/pDfsq3uHQJ