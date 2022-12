По време на купона в съблекалнята след триумфа на Аржентина в Катар наблюдателни забелязаха червен конец около левия глезен на Меси. Известно е, че той се носи за късмет, но при Лео има голяма предистория, която gong разказва.

Преди четири години, на световното първенство през 2018 г. в Русия, аржентинският журналист Рама Пантарото връчи червена лента на Лионел Меси, когато "албиселесте" завърши 1:1 с Исландия, а той пропусна дузпа.

"Майка ми много те обича и ми заръча да ти дам този конец за късмет", обърна се репортерът към суперзвездата.

След това Аржентина победи с 2:1 Нигерия, а Меси вкара един от головете. Но най-приятната изненада бе за репортера, когато Меси му показа, че е носил червената лента по време на мача.

Throwback to when a reporter gave a ribbon from his mother to Lionel Messi and he wore it in a match ❤️ pic.twitter.com/LlTLz5p5d0