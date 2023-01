Европейският съюз и Украйна подписаха в понеделник Меморандум за разбирателство за пакета от помощи на стойност 18 милиарда евро за 2023 г., който беше обявен през миналия октомври, предаде Ройтерс.

"Украйна и ЕС току-що подписаха меморандум за разбирателство за предоставянето на 18 милиарда евро макрофинансова помощ“, написа премиерът Денис Шмихал в "Туитър".

Той благодари на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и нейния заместник Валдис Домбровскис за споразумението, като каза, че то ще "помогне на Украйна да продължи да поддържа макроикономическата стабилност в бъдеще".

Ukraine and the EU have just signed a Memorandum of Understanding to provide €18bn in macro-financial assistance. We expect to receive a tranche of €3bn this week. Many thanks to @vonderleyen & @VDombrovskis. This will help maintain macroeconomic stability going forward.