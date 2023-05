Вратарят на Пари Сен Жермен Серхио Рико е в тежко състояние след инцидент, докато яздил кон в Испания. 29-годишният страж на парижани е бил изпратен незабавно в болница с хеликоптер в събота сутринта, след като паднал от коня си в Ел Росио, Уелва.

Според публикации в медиите той е получил сериозна травма на главата, което довело до интубирането му при пристигането в болница "Вирген дел Росио" в Севиля. Все още няма информация от страна на семейството му или болницата относно колко тежко е състоянието на вратаря. ПСЖ също не е излязъл с официално изявление по случая.

🚨🇪🇸 Goalkeeper Sergio Rico is seriously ill after falling of his horse in Spain. He has suffered a head injury.



The 29-year-old was urgently evacuated to the hospital via helicopter, reports @relevo. pic.twitter.com/hrbayDKjN4