Срути се част от естакада на оживена американска магистрала във Филаделфия, САЩ. Причината е пожар. Според местните власти, огънят е причинен от цистерна с петрол, избухнала в пламъци под моста, съобщиха АФП и БГНЕС. Не се съобщава за пострадали.

Срутването е отнело четири ленти за движение по надземния участък на силно натоварената магистрала. Кадри, излъчени по телевизията, показаха пламъци и дим, излизащи от разрушения участък на междущатска магистрала 95 в североизточния квартал Такони, като части от надземната част на пътя бяха паднали върху платната под него.

A truck fire and partial road collapse have closed Interstate 95 in both directions in Northeast Philadelphia. I-95 is closed between Cottman and Academy Roads, according to state transportation alerts. Get live updates on this developing story. https://t.co/iqBFbTyDJy

Говорителка на градската управа заяви пред АФП, че "голям пожар под I-95" е причинил срутването на магистралата, но не го свързва с нито едно превозно средство. Тя каза, че пожарът е "под контрол".

Местните медии съобщиха, че пожарът е започнал около 7:00 ч. сутринта (03:00 ч. по Гринуич), когато трафикът в неделя обикновено е слаб.

Магистралата в посока север-юг - една от най-натоварените в Съединените щати. Тя свързва Мейн с Флорида и големите градове по Източното крайбрежие. Съоръжението ще остане затворено в двете посоки в района на Филаделфия. "I-95 ще бъде засегната за дълго време, за дълго време", заяви на пресконференция управляващият директор на Филаделфия Тумар Александър, съобщи „The Philadelphia Inquirer“.

Градските власти издадоха поредица от предупреждения в Twitter за пожар в цистерна на магистралата, която според местните медии се е запалила под моста, което очевидно е причинило срутването.

"I couldn’t understand what happened — I had to come see for myself."



Neighbors from the blocks around the fire that caused a bridge to collapse on I-95 in Philadelphia gathered at the police line on Cottman Avenue to get a glimpse of it.



🔗: https://t.co/SNznrpO7iC pic.twitter.com/FB8rwvwplx