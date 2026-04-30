Съдът на Европейския съюз наложи на България санкция от 1,9 млн. евро заради закъснение при въвеждането на европейските правила за електронните пътни такси.

Става въпрос за директива, която трябва да уеднакви системите за електронно таксуване в ЕС и да улесни обмена на информация между държавите, когато шофьори не плащат дължимите такси. Крайният срок за въвеждането на тези промени е бил 19 октомври 2021 г.

Гърция въвежда нови правила и глоби за нарушителите на пътя

По време на съдебната процедура страната ни постепенно приема необходимите промени и изпълнява изискванията. Заради това Европейската комисия се отказва от искането си за допълнителни периодични санкции, но е настояла за еднократна глоба.

Съдът не прие аргументите на България, че забавянето се дължи на политическа нестабилност и пандемията от COVID-19. Според постоянната съдебна практика държава членка не може да се позовава на вътрешни затруднения, за да оправдае неспазването на задълженията си по правото на Съюза. Позоваването на непреодолима сила е допустимо само при доказани извънредни и непреодолими обстоятелства, което не е установено в случая.

Редактор: Ралица Атанасова