Иван Янев, който е депутат от "Прогресивна България" и е незрящ, беше придружен в парламента от своето куче водач Роувър. Янев влезе в парламента от 24 МИР - София.

Роувър е лабрадор и стана първото куче в Народното събрание.

На 6-годишна възраст след инцидент с прашка и метална скоба, изстреляна от друго дете и след множество операции, Янев губи своето зрение, пише на официалната страница на "Прогресивна България". Той завършва училището за деца с нарушено зрение в София „Луи Брайл“. Придобива висше образование по история в СУ „Св. Климент Охридски“, където разработва и защитава докторска дисертация на тема „Външната политика на България през втората световна война в българската историческа литература“. Завършва магистратури по история, педагогика на зрително затруднените, публична администрация с профил държавна администрация, творческо писане и спортен бизнес. Хоноруван преподавател е по специализирани и адаптирани спортове за хора със зрителни увреждания в Национална спортна академия „Васил Левски“. Янев е и треньор по шоудаун.

Автор на научни книги и статии, сред които: „Външната политика на България през Втората световна война в българската историческа литература (1938-1944)“, „От полумесеца до петолъчката“. Публицистични текстове, сред които: „По първи петли. Исторически, политически и други раз(ни)мисли“, „Историята продължава“, „България на големите първенства по голбал (1983-1913)“ Автор на романите: „Феникс“, „Симаргал“, „Писецът“, „Отшелника“, сборник с разкази „Втората дупка на шинела“ и др. Депутатът е председател на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“, Спортен клуб за интеграция „Витоша“, член на управителния съвет на Съюза на слепите в България.

Янев е семеен, има две дъщери и двама внуци.

