Водач на аварирал автобус пострада, след като бе блъснат от преминаваща кола, докато оглеждал превозното средство. Инцидентът станал малко след 7:00 часа на главния път от Разград за Варна. Автобусът, превозващ работници, аварирал, при което 51-годишният шофьор слязъл да огледа превозното средство.

В обратна посока спрял празен ученически автобус, за да окаже неговият водач помощ на закъсалия. В същия момент лек автомобил, управляван от 52-годишен мъж, се ударил леко странично в ученическия автобус и блъснал слезлия на пътя водач на авариралия.

Шофьор катастрофира с кола без регистрационни номера в Старозагорско и избяга

Пострадалият е откаран в болницата в Разград с травма на главата, съобщиха от МВР-Разград. По случая се води разследване.