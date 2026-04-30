Служебният кабинет реши да закрие държавното дружество „Магазин за хората“, създадено с идеята да предлага по-достъпни хранителни стоки. Решението беше взето след анализ на финансовите резултати, който отчита сериозно изоставане спрямо планираните приходи и поставя въпроси около ефективността на проекта.

Ръководството на дружеството беше подало оставка още преди заседанието на правителството, а от властта определят инициативата като неуспешна и натоварваща бюджета. Очаква се дружеството да бъде ликвидирано, като част от средствата бъдат върнати в държавната хазна.

Първият обект от този тип беше открит в град Куклен, откъдето дойде и реакцията на местните след решението за закриване. Управителят на магазина Весела Донева заяви, че щандът не е работил на загуба и е имал сериозно търсене. По думите ѝ продуктите са били сред предпочитаните от клиентите заради по-ниските цени, а доставките са били регулярни и щандът никога не е оставал празен. Тя определи решението като изненадващо и разочароващо, като изрази мнение, че е могло да се изчака съставянето на ново правителство.

От местната организация на КООП също отчитат интерес към предлаганите стоки. Председателят Мария Веселинова посочи, че най-търсени са били основни продукти като брашното, като за няколко месеца са продадени значителни количества. По думите ѝ цените са се запазили ниски през целия период, с минимални увеличения при отделни продукти. Магазинът е работил с около 10% надценка, без посредници между производители и търговци, което е позволявало поддържането на по-достъпни цени.

Мненията на жителите на Куклен са разнопосочни, но преобладават критичните към решението за закриване. Част от хората споделят, че пазаруват редовно и намират продуктите за по-евтини - според някои с до 30% спрямо други магазини. Други отбелязват, че изборът е ограничен, но все пак оценяват възможността за по-достъпни стоки, особено за възрастни хора и хора без транспорт до големи търговски вериги. Някои от анкетираните смятат, че ако проектът не е жизнеспособен, той сам би се закрил, без намеса на държавата.

След закриването на щанда наличните стоки ще продължат да се продават на същите цени до изчерпване на количествата. След това се очаква цените да се повишат, като прогнозите са за увеличение с около 20%.