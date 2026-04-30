Рекордна „наказателна“ сметка за ток от 3170 евро получиха пенсионери от софийско село. За да не стоят на тъмно и заради болен член на семейството, съпрузите платили начисленото. Те твърдят, че са жертва на недоразумение. От енергото посочват, че семейството или друг - манипулира показанията, като използват начин за манипулиране на електромери с електрошок. От компанията уточняват, че техният електромер е сменян цели тринадесет пъти. Семейството не е залавяно в момент на кражба. Напротив - твърдят, че редовно плащат сметките си, които обикновено са между 60 и 70 евро месечно.

„Изведнъж получих тази сума - 3170, 02 евро. Това не е регулярна фактура, а най-вероятно наказателна, издадена половин година след предполагаемото нарушение“, разказва потърпевшият Павел.

По думите му, след като подал жалба, останал без електрозахранване и бил принуден да събере пари от приятели, за да плати. Освен сумата, му била начислена и допълнителна такса от 21 евро за възстановяване на тока.

От своя страна, от компанията твърдят, че има системна намеса в електромера. Според клиента обаче това е невъзможно - уредът е заключен, с непокътнати шест пломби и два стикера. От лабораторен протокол става ясно, че електромерът е технически неизправен, но не доказва външна намеса.

Според изчисленията, отчетеното потребление възлиза на около 17 000 киловатчаса - количество, което би било нормално за отопление на ток в рамките на три години, но не и за това домакинство.

Случаят най-вероятно ще стигне до съда, ако отговорът по подадената жалба от потърпевшия до енергото не бъде удовлетворителен.

