Двама протестиращи от екологичната организация Just Stop Oil прекъснаха мач от тенис турнира "Уимбълдън" в Лондон. В този момент на корта бяха Григор Димитров и Шо Шимабукуро.

Активистите - мъж и жена, хвърлиха златисти конфети и парчета от пъзел на тревата.

DID SOMEONE JUST THROW A WHOLE DAMN PUZZLE IN THE DIMITROV MATCH?

Демонстрантите нахлуха на корт номер 18, точно когато Григор се готвеше да сервира във втория гейм на втория сет. Мъжът седна до мрежата с кръстосани крака, докато жената беше бързо ескортирана. След броени секунди и протестиращият бе отведен.

Protestors jump onto court 18 at #WIMBLEDON half way through Dimitrov & Shimabukuro.

Crowds cheering as they're both removed.

Малко по-рано срещата също бе прекъсната заради проливния дъжд в британската столица.

Just Stop Oil е протестна група за опазване на околната среда, която призовава правителството да спре всички нови проекти за добив на нефт, газ и въглища. Това не е първата им протестна проява по време на големи спортни форуми. Преди време те прекъснаха и важен финал по ръгби, както и Световното първенство по снукър.

🎾 BREAKING: Just Stop Oil Disrupt @Wimbledon



🎉 "Once more, orange clouds hang over a British sporting event this summer—this time it's ticker tape rather than paint dust, but it is an intrusion and will need sorting out."



🚷 Sign up to take action at https://t.co/7BzUVS02dZ

Организаторите на "Уимбълдън" по-рано призоваха зрителите да бъдат "внимателни" в отговор на въпрос очакват ли се протестни акции срещу изменението на климата.

JUST STOP OIL - Interrupt Wimbledon, throwing orange bits of plastic backed paper on the court.



They want to destroy all societal traditions and the things that make us who we are.



It isn't about oil… it's about fascism & jealousy.



Reject it & condemn it utterly 🔥

We're in for the funniest Wimbledon ever