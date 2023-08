Сръбският тенесист Новак Джокович победи французина Александър Мюлер с 6:0, 6:2, 6:3 при дългоочакваното си завръщане на Ю Ес Оупън. Така Ноле гарантира, че ще си върне първото място в световната ранглиста от Карлос Алкарас, предадоха световните агенции.

36-годишната звезда пропусна миналогодишния турнир заради отказа си да се ваксинира срещу COVID-19, преследва 24-та титла от Големия шлем и играе с испанеца Бернабе Сапата Миралес във втория кръг.

Novak Djokovic has reclaimed the #1 ranking over Carlos Alcaraz and will begin his 390th week as #1 at the conclusion of the US Open.



The King of Tennis is back where he belongs.



We are coming for 400 weeks at #1. pic.twitter.com/EYHHDkagFt